Részegen, jogsi nélkül randalírozott, rommá tört autók maradtak utána

Az arcátlanságnak is van határa, szokták mondani az olyan esetekre, mint amit a vezetni nem tudó 34 éves férfi hozott össze. A részeg sofőr engedély nélkül nyúlta le a forgalmi engedéllyel nem rendelkező teherautót, ráadásul úgy tette mindezt, hogy sosem volt vezetői engedélye. A pofátlan ámokfutásról a Teol.hu számolt be.

A részeg sofőr két parkoló autóba hajtott bele, az egyik a képen látható Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Barátjával italozgatott az a férfi, aki egyszer csak gondolt egyet, és elkötött egy forgalomból kivont kisteherautót. A barátja elmondása szerin nem volt sokáig távol, ám amikor visszatért, látni lehetett a járművön, hogy balesetezett.

Utóbb kiderült,

az ittas ámokfutó két parkoló autót tört össze, ezt követően belehajtott egy oszlopba, majd továbbállt.

A bátaszéki rendőrök eredtek a nyomába, hamarosan meg is találták az otthonában. Bevallotta, hogy a balesetek előtt és után is fogyasztott alkoholt, vezetői engedélye pedig sosem volt. Az autó tulajdonosa ezalatt Nógrádban tartózkodott, és nem is sejtette, hogy ki adta oda a forgalomból már kivont Ivecoját az ámokfutónak. Nemsokára az is kiderült, hogy erre senki sem adott engedélyt, az ittas férfi önhatalmúlag nyúlta le a járművet.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a roncsderbiző ellen engedély nélküli vezetés és közlekedési baleset okozása miatt szabálysértési, míg az ittas járművezetés és a jármű önkényes elvétele bűntett miatt büntetőeljárás indult. Ha kíváncsi a részeg ámokfutó akciójának a részleteire, kattintson a hírportál oldalára.

