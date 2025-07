Rettegés Debrecenben: kerítés dőlt egy férfira, többen megsérültek

A hétfői vihar nemcsak jelentős anyagi károkat, hanem rettegés és személyi sérülések nyomát is maga után hagyta Debrecenben. A heves szél fákat csavart ki, oszlopokat döntött le, megrongálta a tetőszerkezeteket, és több helyen kerítéseket is kidöntött. A károk mértékét egyelőre megbecsülni is nehéz - írja a haon.hu.

A hirtelen lecsapó vihar igazi rettegés volt a fürdőzők és járókelők számára is

Fotó: haon.hu

Az Országos Mentőszolgálattól kapott tájékoztatás szerint három, viharral összefüggésbe hozható esethez riasztották őket a városban. Egy nő könnyebb balesetet szenvedett, míg két férfit súlyosabb sérülésekkel, feltehetően csonttörés gyanújával kellett ellátni. Egyiküket egy fa, másikukat pedig egy kidőlt kerítés sebesítette meg.

Rettegés percei Debrecenben és Hajdúszoboszlón

A vihar a hajdúszoboszlói strandon is komoly károkat okozott. Mintegy tízezer látogató tartózkodott a fürdő területén az ítéletidő alatt. Szerencsére itt csak két ember sérült meg: egy lengyel vendég fejére egy ág zuhant, de könnyű sérülése után az elsősegélynyújtást követően nem várta meg a mentőket sem. Egy másik hölgy futás közben megcsúszott, a fejét és medencéjét ütötte meg, őt a mentők szállították kórházba.

Egy kaposvári sofőr esőben hajtott a megengedettnél jóval gyorsabban, amikor egy kanyarban elveszítette uralmát a járműve felett, és súlyos balesetet okozott. A férfi nemcsak a saját, hanem a vele utazó gyermeke életét is veszélybe sodorta a felelőtlen száguldozással.