Újabb településen látták a fekete autót, amitől Baranyában rettegnek

Vajszló polgármestere, Teleki Dávid szombaton arra hívta fel a figyelmet, hogy gyanús alakok ólálkodnak a településen. Azt írta, hamis információkkal próbálják átverni az embereket, úgyhogy hívta a rendőröket. A helyiek rettegnek – írta meg a BAMA.

Fekete autótól rettegnek Baranya vármegyében (illusztráció)

Fotó: Albin Ejupi/Pexels.com

Már Görcsönyben is rettegnek

A portál egyik olvasója közölte, hogy a gyanús fekete autó nem állt meg Vajszlón, mivel Görcsönyben is látták. Nem először tűnik fel különböző községekben ez a kocsi. Már a múlt héten is járta a vidéket az éjfél körüli órákban. A sofőr néha lehúzódik egy-egy utcán lévőhöz, hogy a társai megpróbálják rászedni. Hogy pontosan mi a módszerük, azt nem tudni, de ha minden igaz, eddig még senki sem dőlt be nekik.

Május végén egy másik fekete autó "garázdálkodott" Baranyában.

Utasai idős embereket próbáltak becsapni Mohácson azzal, hogy a polgármester megbízásából gyűjtenek aranyat és eurót szoborállításhoz. Ezek is csalók voltak, őket már elfogták a rendőrök. A polgármester a közösségi oldalán figyelmeztette a helyieket a veszélyre: