Egyre jobban terjed a veszélyes rovar, nehéz kiirtani

Egyre több bejelentés érkezik Szeged környékéről a veszélyes kullancslegyek megjelenéséről. A Vértó környékén sétálók közül többen is beszámoltak arról, hogy hazatérve több rovart is találtak magukon. A csípés nemcsak fájdalmas és tartós duzzanatot okoz, de különösen veszélyes lehet a kutyákra és más házi kedvencekre is.

A csípős rovar, a kullancslégy - Fotó: Wikipédia

A kullancslégy egy vérszívó külső élősködő, amely leggyakrabban madarakat, házi és vadon élő emlősöket támad meg. Magyarországon a ló- és szarvas-kullancslégy a leggyakoribb, de már nemcsak erdőkben vagy legelők környékén, hanem a városokban is előfordulnak.

Nevükkel ellentétben nemcsak szarvasokra vagy lovakra specializálódtak – a rovarok emberekre és kutyákra is gyakran rátámadnak.

Ruházat alá, hajlatokba, hajba és fülbe próbálnak bebújni, ahol vaskos lábaikkal kapaszkodnak meg.

A kullancslegyek csípése erős viszketést, duzzanatot, ritkább esetekben akár allergiás reakciót vagy sokkot is okozhat. Emellett a kullancsokhoz hasonlóan kórokozókat is terjeszthetnek.

Védekezni ellenük nehéz: kemény kitinvázuk miatt rendkívül ellenállók, és a hagyományos rovarirtók nem hatékonyak ellenük.

A szakemberek zárt ruházat viselését javasolják kirándulások idején, valamint azt, hogy ha kullancslegyet találunk magunkon, egy zsebkendő segítségével fogjuk meg, és körömmel nyomjuk szét – írja a Délmagyar.

Az Origo áprilisban írt a „veszedelmes albínókullancsról”.