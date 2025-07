Menczer Tamás: Milyen katona az ilyen, aki leszívatja a zsírját?

Menczer Tamásban felmerült a kérdés, hogy

Milyen katona az ilye?

Leszívatta a zsírját. Közpénzen, de számomra még nagyobb kérdés az, hogy milyen katona az olyan, aki leszívatja a zsírját. Zárva volt az edzőterem, folyamatosan? Milyen katona az ilyen? Ráadásul az első számú katona volt. Milyen példát mutat?"

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint ez önmagában hihetetlen és felfoghatatlan.

"A másik, hogy most itt van ez a szerény egymilliárdos villa-ügy, amiben aztán volt minden, biliárdasztal, szivarszoba, szauna, jakuzzi, óriástükör a franciaágy fölé, masszázsfotel, nagyon speciális grillsütő, kemence is azt hiszem és ki tuja még mi minden. Szerény egymilliárd forintért, de zsírleszívó tábornok az apróért is lehajolt, mert közpénzen megvetette a fürdőgyatyáját is, meg a fürdőköpenyét is, magának is, meg a feleségének, meg a barátnőjének, meg a nem tudom én kicsodájának – mondta el a tényeket Menczer Tamás, aki szerint