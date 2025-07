Nem a toka a szégyen, hanem a hazudozás

Az urizáló katona

Az úrhatnámságot aztán gyorsan megfejelte egy kis hazaárulás-gyanús Ukrajna-éltetéssel, meg jelentésszépítgetéssel, hogy aztán belefulladjon a nevetségességbe egy ingyenes, a tokájára pozícionált szépészeti beavatkozással. És az illetékes miniszter helyében nemcsak a beavatkozás árát követelném tőle, hanem az eredeti állapot helyreállítását is, csak tegyék vissza neki szépen azt a tokát. A zsírimplantáció árát szerintem se perc alatt összedobnánk. Elnézést kérek a Kedves Olvasótól, de nekem komoly elvárásaim vannak a nemzeti hadsereg tábornokainak irányába, egy magyar katonatiszt ne legyen kicsinyes, de főleg ne hazudozzon. Ez ugyanis a legkellemetlenebb. És aztán nevetséges és szánalmas tényleg ne legyen. Korábban igen jól csalta a világot, mert azért csak felkúszott valahogy a ranglétra tetejére, de most hogy nem védi az, hogy a beosztottai félnek tőle, rögtön kiderült, hogy egy milyen szánalmas alakról is van szó.

Tagadni, tagadni, tagadni

Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis minden bizonyíték ellenére nem tudott beismerésbe keveredni, nagyjából még mindig ott tart, hogy a jobboldal ármánya az egész, mi az ő tokája a világ nagy kérdéseihez képest? És ez a nagy kérdés, milyen ember az, aki ennyire nem tud szembenézni a tettei nyilvánvaló következményeivel? Ez az ember látványosan hadügyminiszter akar lenni, még most is, annak ellenére is, hogy az amerikai támogatói is megbuktak, és már csak az ukránokra számíthat.

Mondjuk ő tett is érte rendesen, hogy az ukránok szeressék.

És valakik rá is pártot akartak alapozni

Gyakorlatilag illegalitásban műtötték meg, és egészségügyi dokumentációt hamisítottak miatta. Pontosabban a parancsára. Miből gondolta, hogy ez nem derül ki? De a többivel kapcsolatban is ugyanez a kérdés. Ezzel az emberrel állítólag bizonyos körök pártot akartak alapíttatni, hogy legyőzze Orbánt. Nem néztek utána, hogy korábban miket művelt? Minden ellenkező híresztelésekkel szemben a kormányok általában okkal szokták leváltani a csúcsvezetőket. Azt már látjuk, milyen ártatlan arccal tudja mondani, hogy ő mindig minden szabályt betartott és betartatott, a konok tagadásban láthatólag tényleg egy tehetség.