Milliárdos luxusbotrány – feljelentés Ruszin‑Szendi villaügyében

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) jelentése alapján egy mintegy egymilliárd forintos, döbbenetes közpénzszórási botrányt tártak fel Ruszin‑Szendi Romulusz dunakeszi szolgálati villájának ügyében, amiért most Tényi István feljelentést tett hűtlen kezelés gyanúja miatt. A vizsgálat szerint prémium berendezéseket – többmilliós biliárdasztalt, egyedi designer tárgyakat – vásároltak közpénzből, miközben a villa üresen áll és fenntartása is milliós tétel. Az ügyészség ezért már feljelentés-kiegészítést rendelt el, a büntetőjogi felelősség is felmerülhet. A volt vezérkari főnök körül ezek a botrányok már a Tisza Párt hitelességét is aláássák. A rendőrségi nyomozás mellett a közvélemény is joggal háborog – ha beigazolódik a visszaélés, akár több év börtön is várhat Ruszin‑Szendire.

Hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést Tényi István azután, hogy hétfőn a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) nyilvánosságra hozta Ruszin-Szendi Romulusz villabotrányával kapcsolatos jelentését. Tényi a Központi Nyomozó Főügyészségnek megküldött feljelentésében felidézte, hogy a Kehi vizsgálata egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán - írja a Magyar Nemzet. Ruszin-Szendi Romulusz, a plafontükrös, luxusvillás tokatábornok Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=4mutdTZ_iTE Egymilliárdos költségek Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzre, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is többmilliós tételek – idézte Tényi a jelentés szövegét, hangsúlyozva, hogy a volt vezérkari főnök saját kényelmére fordított luxusköltések mértéke és jellege kiemelkedően magas, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát és indokoltságát súlyosan megkérdőjelezi. A jelentés és a feljelentés szerint az ingatlant a HM EI Zrt. 2022 márciusában 235 millió forintért vásárolta meg Ruszin-Szendi Romulusz kérésére, majd a volt vezérkari főnök igényeire további 652,5 millió forintértékben hajtottak végre azon beruházásokat. Az ingatlan fejlesztésével a teljes bekerülési költsége 896,9 millió forint lett, amelyhez még bruttó 132,2 millió forint értékű ingóságok beszerzése társult – írta az ügyészségnek Tényi István, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a beszerzések jelentős része nem a szolgálati lakás alapvető funkcióját szolgálta, hanem Ruszin-Szendi és felesége személyes kényelmét, egyedi igényeit elégítette ki. A szolgálati ingatlant a volt vezérkari főnök 2023 januárjától 2023 májusáig használta, majd kiköltözött – erősíti meg a Magyar Nemzet. A milliárdos kiadással kialakított épületet Ruszin-Szendi nem vásárolta meg, azóta is üresen áll, bérlőt nem találtak, így a HM EI Zrt.-nek bevétele nem származik belőle, miközben a fenntartási és karbantartási költségek eddig összesen 10,3 millió forintot tettek ki – olvasható a feljelentésben. A rendőrség már nyomoz A villaügyben korábban már a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) is nyomozást indított hűtlen kezelés gyanújával, így elképzelhető, hogy a feljelentést a rendőrségi nyomozás irataihoz csatolják. Utóbbi eljárásról, illetve az ügy hátteréről itt olvashatnak.

A közpénzből épült Ruszin-villa, teljes pompájában Zsírleszívás is volt A Kehi néhány napja Magyar Péter bizalmasának zsírleszívási ügyét is feltárta, amiről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

