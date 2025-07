Óriási hiánycikk lehet ez a gyümölcs, nem érdemes várni

Hiába bíznak sokan abban, hogy még lejjebb mennek az árak, a sárgabarack idén is drága marad. A Pécsi Vásárcsarnokban tapasztaltak alapján a lekvárnak való gyümölcs kilója 1800–2200 forint között mozog, és az árusok szerint nem érdemes a csökkenésre várni. Az ok egyszerű: az áprilisi fagyok súlyosan megtizedelték a termést, a kajszibarackból mindössze az átlagos mennyiség 15–20 százaléka teremhetett meg – írja a BAMA.

Nem sok jóra számíthatnak a sárgabarackot kedvelők - Fotó: Unsplash

Nemcsak a standokon kapható gyümölcs ára borsos, hanem a „szedd magad” lehetőségekkel sem lehet igazán spórolni. A gyenge termés miatt a kínálat eleve szűkös, így a kereslet tartósan magasan tartja az árakat.

Nem csak a sárgabarack drága

A nyár másik két kedvence, a cseresznye és a meggy szintén magas árakon kel el: előbbi 2200–4000, utóbbi 1500–2200 forint között mozog kilónként.

Közben már megjelentek a korai barack- és nektarinszállítmányok is – főként külföldi forrásból. A fehér húsú barackot 1400–1800 forintért kínálják, a sárga húsúért akár 2300-at is elkérnek, míg a nektarin még ezt is felülmúlja árban.