Fodor Zsóka teljesen összetört Schmuck Andor tragikus halála miatt

Az országot sokkolta a hír, hogy július 14-én, 54 évesen elhunyt Schmuck Andor. A politikus és médiaszemélyiség hosszú ideig küzdött betegségével, amelyről idén tavasszal beszélt először nyíltan. A felfoghatatlan tragédiára Fodor Zsóka is reagált, aki barátjaként, szinte fiaként szerette Andort – írja a Bors cikke.

Schmuck Andor (jobbra) Fodor Zsóka színésznővel (forrás: MediaWorks Archív)

Fotó: MW archívum

Schmuck Andor és Fodor Zsóka különleges kapcsolata

„Nagyon fáj, mert nagyon szerettem. Mintha a fiam lett volna, úgy beszélhetek róla, mert nagyon jó ember volt” – mondta a színésznő, aki könnyeit visszafojtva fogadta a szomorú hírt.

Bár sokan pletykáltak arról, hogy megromlott a kapcsolatuk, Zsóka szerint erről szó sem volt. Az utóbbi években Schmuck Andor saját döntéséből zárta ki barátait, amikor érezte, hogy súlyosbodik az állapota.

„Eltaszított magától mindenkit, köztük engem is. Mindent megpróbáltam, írtam neki, de semmire nem reagált” – mesélte a színésznő, aki még most is hálás a közösen megélt évekért és utazásokért.

Megható ígéret a búcsú után

A két barát korábban úgy rendelkezett, hogy egymásra hagyják javaikat, és méltóképp gondoskodnak a másik búcsújáról. Bár Zsóka nem gondolta volna, hogy ő éli túl Schmuck Andort, egy dologban biztos: továbbra is minden hónap 28-án kilátogat a sírjához, ahogy barátja is rendszeresen meglátogatta elhunyt szerette nyughelyét.

„Nagyon fáj, hogy nem ölelhettem meg utoljára” – fogalmazott meghatódva a színésznő.