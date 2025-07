Rejtélyes körülmények között halt meg Schmuck Andor – mutatjuk a részleteket

Schmuck Andor halála nemcsak a közéletet, de a hatóságokat is megmozgatta. Talán túlságosan is... A rendőrség hosszasan helyszínelt a politikus lakásánál – számol be a Bors.

Schmuck Andor A Nagy Duett sajtótájékoztatóján 2025. február 21-én

Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár

Rejtélyes nyomok és rendőrségi zár Schmuck Andor halála után

Schmuck Andor 54 évesen hunyt el, de a halála körül sok a kérdőjel. Barátai nem érték el, ezért a tűzoltók törtek be a lakásba.

A haláleset helyszínén azonban a rendőrség szokatlanul hosszú ideig maradt jelen. A hatóság órákon át vizsgálódott, még a holttest elszállítása után is.

A helyszínen készült fotók arról árulkodnak, hogy több tárgyat is lefoglaltak. Egy kólásüveg is a bizonyítékok közé került – talán ebből ivott utoljára a politikus. Rengeteg iratot és több zsáknyi holmit is lefoglaltak a rendőrök.

A haláleset körüli légkör továbbra is titokzatos, a rendőrség egyelőre szűkszavúan nyilatkozott. Bár a hivatalos álláspont szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja, a rejtélyes helyszínelés továbbra is találgatásokra ad okot.

Schmuck Andor egykor országos ismertségnek örvendett, most mégis olyan kérdések lengik körül a távozását, amelyekre talán sosem kapunk választ.