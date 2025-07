Sebestyén József halála és a migránskvóták is terítéken a Belügyi Tanács ülésén

Rétvári Bence szerint két kiemelt ügy is napirenden van a Belügyi Tanács koppenhágai ülésén: Sebestyén József brutális bántalmazása és a migrációs kvóták kérdése. Az ukrán kényszersorozás áldozatává vált Sebestyén József ügyében az EU-nak is lépnie kell, hiszen uniós polgár sérelméről van szó. Emellett a migráció kezeléséről is vita folyik: Magyarország a déli határkerítést és külső eljárás lefolytatását tartja jó megoldásnak. Rétvári Bence szerint egyre több tagállam ért egyet a magyar állásponttal, de a brüsszeli vezetés továbbra is a kötelező kvótarendszert erőlteti.

Vágólapra másolva!

Sebestyén Józsefet brutálisan megverték egy ukrán kényszersorozás során, ennek kapcsán az Európai Uniónak fel kell lépni. Egy magyar állampolgárról, ezáltal uniós állampolgárról is szó van, ezért is fontos, hogy a belügyminiszterek ezt tudják, és az unió is cselekedjen ebben a kérdésben. A magyar kormány már lépett, az Európai Uniónak is lépnie kell! – fogalmazott Rétvári Bence. Rétvári Bence szerint a másik fontos kérdés a migráció kérdése. „Itt innovatív javaslatokat akarnak összegyűjteni a migráció kezelésére. Nekünk egy tízéves innovatív javaslatunk van, a déli határkerítés és az, hogy az unió területén kívül kell lefolytatni minden eljárást, nem az Unió területén belül. Szerencsére egyre többen értenek velünk egyet, de sajnos a brüsszeli vezetés, az Európai Bizottság továbbra is süket ezekre a javaslatokra, ők a mai napon is a kvóták szerinti elosztást fogják erőltetni, hogy minél több ország, minél több migránsnak a befogadását vállalja, hogy az Európai Unión belül őket újra és újra szétosszák” – mondta a BM parlamenti államtitkára. Emlékeztetett: azért van ismét napirenden a migránskvóták kérdése, mert az elmúlt hónapokban a 27 uniós tagállam közül csak kilenc válaszolt az Európai Bizottság felhívására, hogy vállaljon migránsbefogadásokat, a többi ország nem válaszolt. Magyarország nem adott le ilyen tervet, és nem is fog, mi nem fogunk befogadni illegális migránsokat – figyelmeztetett a KDNP politikusa.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!