Megnyílt a pokol és már van magyar áldozata

De akkor meg is magyarázom: ha valaki azt kérdezné, mit jelent a „sátáni gondolat megvalósulása”, akkor elég Sebestyén Józsefre gondolnunk, aki nem akart embereket ölni, ezért a lehető legkegyetlenebb módon végezték ki. Mert ez kivégzés volt, nem verés, nem büntetés. A nyers gyűlölet a legundorítóbb formában. Fogatlan, pár általánost végzett senkik által, és ebben visszaköszön a kommunista diktatúra legsötétebb időszaka. Pedig az ukránok nácik. Ha bárki összezavarodna, akkor leírom: a kettő ugyanaz.

De menjünk tovább: Az ukrajnai háború egyre kevésbé tűnik konfliktusnak emberek között – és egyre inkább tűnik valamiféle metafizikai kisiklásnak. Mintha nem is katonai célokért, hanem az emberi méltóság módszeres eltiprásáért zajlana. Mintha nem egyszerűen két fél harcolna, hanem a gyűlölet, a rombolás, az igazság és valóság kiforgatásának ideológiája lenne a lényeg. Valami más, amire az átlagember ne is gondol, mert ilyesmire ember nem gondol, ha normális.

Voltak régen is háborúk. De ez most valami más, érezzük. Annak idején a történelem során számtalanszor láttunk katonákat, akik a lövészárok két oldalán karácsonyi tűzszünetet kötöttek; hadifoglyokat, akiket ellenségeik is emberséggel kezeltek; katonákat, akik gyerekeket mentettek, asszonyokat védtek, és szenvedőknek adtak vizet, amikor a parancs mást diktált volna. Ezek az apró gesztusok nem mentik fel a háború bűnét – de emlékeztetnek arra, hogy az ember, még a legszörnyűbb időkben is, képes maradni embernek.

Most nem ez van, mert más erők dolgoznak.

Ez a háború nemcsak embereket öl, hanem elveket, normákat, minden olyan fogódzót, amit az emberiség a civilizáció nevében kiépített. Meggyalázzák a halottakat, elhallgattatják az élőket, megrázzák azokat is, akik a frontvonalaktól ezer kilométerre próbálnak erkölcsi álláspontot keresni – sikertelenül. Az információk fegyverré váltak, a béke pedig nevetség tárgyává.

Ez már nem a nemzetek harca. Ez a valóság elleni háború. Ez az erkölcs, az igazság és a józan ész elleni támadás. Ebben a háborúban már nemcsak az emberek halnak meg – hanem maga az emberi méltóság.