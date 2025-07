Júniusban melegházasságot kötött Sebián-Petrovszki László és brazil párja – írta meg a Blikk.hu.

A portál úgy fogalmaz, „hagyományos” brazil esküvőn mondták ki egymásnak az igent.

Sebián-Petrovszki László, a DK frakcióvezetője és párjának házasságközése Brazíliában (forrás: Blikk.hu)

A Blikk szerint Sebián-Petrovszki régóta nyíltan vállalja a homoszexualitását,

tehát nem azért utaztak a messzi országba, hogy rejtegessék a frigyet.

A politikus azt nyilatkozta a portálnak, azért Brazíliában tartották a szertartást, mert ott elismerik a melegházasságot.

A Dobrev-párt igazgatója azonban nem marad Brazíliában, hanem párjával továbbra is Magyarországon fognak élni, ahogy eddig is – számolt be a lap.