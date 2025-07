Megtörte a csendet: meglepő őszinteséggel vallott a Tankcsapda zenésze

A zenész hangsúlyozta: mielőtt belevágott volna a tévés kalandba, kikérte a családja véleményét is. Volt feleségével a válás után is szoros a kapcsolatuk, közösen döntöttek arról is, hogy részt vesz a műsorban. A gyerekek aggódnak érte, ő viszont inkább viccelődve próbálja oldani a feszültséget: „Gyerekek, a másikat kell félteni, nem engem!” – idézte magát nevetve Sidlovics Gábor Sidi.

Sidlovics Gábor Sidi szerint a zenénél is fontosabb a család és a saját határainak feszegetése

Fotó: Facebook / Sidlovics Gábor

„Sose volt egyszerű” – így emlékszik vissza a Tankcsapdára Sidlovics Gábor Sidi

A zenekar elhagyása után Sidi nem siette el a magyarázkodást – időre volt szüksége, hogy beszélni tudjon a távozás hátteréről. Elárulta: „Nem rúgtak ki, én döntöttem úgy, hogy eljövök. De nem akartam magam mögött becsapni az ajtót.” A zenekar végül május 2-i koncertjével búcsúzott el tőle, és bár próbálták rendezni a viszonyukat, Sidi szerint ez sosem volt igazán egyszerű – írja a Bors cikke.