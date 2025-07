Sokkoló videó: így dőlt rá egy fa az autózó családra a hatalmas viharban

Elképesztő jelenet játszódott le az M7-esen a tegnapi napon, melyről az autó fedélzeti kamerája felvételt is készített. A sokkoló videó azóta futótűzként terjed az interneten – írja a feol.hu.

Sokkoló videó: durva eset történt az M7-es autópályán

Fotó: Jászai Csaba / Jászai Csaba

Sokkoló videó az autóra zuhanó fáról

Egy család autózott éppen Székesfehérvár felé az M7-es autópályán, amikor hirtelen lezúdult az eső, hatalmas erejű széllökések kíséretében. A szóban forgó autó fedélzeti kamerája be volt kapcsolva, így végig rögzítette az eseményeket. Az autó vezetője közzétette, hogyan rémisztette őket halálra egy rájuk zuhanó korhadt fa, ami csodával határos módon nem okozott nagyobb kárt, sem személyi sérülést a családnak.

Martonvásár térségében haladtak az autójukkal, amikor egy sávlezárás miatt a leállósávot kellett használniuk. A korhadt fa egy szempillantás alatt dőlt rájuk. Szerencséjükre csak hatalmas ijedtséget okozott a nagy csattanás, de komolyabb kár és sérülés nélkül megúszták a kivédhetetlen esetet. Az autó vezetőjének személyes beszámolóját a linkre kattintva olvashatja el.

Borzalmas károkat okozott a hirtelen jött vihar

Több helyen is megbénult a közlekedés a tegnapi vihar miatt, ami fákat, villanyoszlopokat döntött ki, de épületeket is súlyosan megrongált. A Balaton-parti térségekben elképesztő károkat okozott, személyi sérülések is történtek. Tegnap óta, ma délután három óráig már 8344 káreseményt jelentettek az országban, van amelyiken még most is dolgoznak.