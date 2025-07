Soltész Miklós: A magyar kormány példát mutat a nemzetiségek támogatásában

Nem véletlenül esett a választás erre a helyszínre, amely már a történelmi magyar királyság idején is egy régi, jól ismert zarándokhelynek számított. A tábor egyik fontos célja, hogy a magyarországi szlovák fiatalok anyanyelvi környezetben is eltölthessék a szabadidejüket, és örömmel tapasztaljuk, hogy ezek közül a tizenéves fiatalok közül - akik szüleiktől és nagyszüleiktől tanulták az anyanyelvet - sokan tudnak középfokú nyelvvizsgát tenni, ezeknek a táboroknak is köszönhetően"