Magyar Péter politikája első lépésben vezet a sorkatonaság visszaállításához

Magyarék persze először csak fegyvert vennének az ukránoknak, meg elküldenék a Magyar Honvédség frissen beszerzett modern eszközeit, de aztán a sorkatonaságot is visszaállítanák. És a sorkatonák kik is lennének, kedves fesztiválozó fiatalok?

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Érdekel a sorkatonaság? Szavazz a Tiszára!

Azok a fiatalok, aki a Tiszára akarnak szavazni 2026-ban, el sem tudják képzelni milyen közel kerülhetnek Sebestyén József sorsához akkor, ha a keleti fronton elfogynak az ukrán férfiak. Persze egy Tisza kormány idején nálunk is az lenne, mint most Ukrajnában, a frontra a szegények és a hülyék mennek, ez utóbbiak persze önként. A gazdagok egyetemista csemetéi, a jó kapcsolatokkal rendelkező középosztály gyerekei valahogy orvosilag alkalmatlannak bizonyulnának majd, vagy a nemzetgazdaságnak lenne szüksége valahogy a pótolhatatlan képességeikre és a munkaerejükre, természetesen a hátországban.

A Tisza Pártot jelenleg reprezentáló emberekből reálisan csupán egyetlen szakfeladat ellátását nézhetjük ki, “toborzótisztekkel” biztos el tudnák látni Magyar Péter rezsimjét. A Tisza Párt szavazatai az Európai Parlamentben, tagságuk az ukránok oroszok elleni háborúja iránt mélyen elkötelezett Európai Néppártban, és a brüsszeli elit felé megnyilvánuló szervilizmusuk nem hagy kétséget afelől, hogy pontosan annyira aggódnának a magyar fiatalokért és a magyar katonákért, mint most aggódnak a kárpátaljai magyarokért, vagy bármelyik olyan magyar vagy ukrán emberért, aki nem akar meghalni egy megnyerhetetlen háborúban.

Az EU-ban már trend a sorkatonaság visszaállítása

A Tisza Pártnak és Magyar Péternek rendkívül egyszerű álláspontja van ebben a kérdésben, szerintük Magyarországnak minden erőforrásával ki kell szolgálnia az ukrán igényeket. Amelyek persze egyúttal a brüsszeli igények is, és miután most nyugaton hirtelen trendi lett a sorkatonaság visszaállítása, mert most azt kívánja a “haladás”, és természetesen mi sem maradhatunk majd ki a szórásból ha a kormányzat Brüsszel szolgája.

Ahogy azonban elnézem a fesztiválokon ezeket a boldogan, felszabadultan, láthatóan bőségben élő fiatalokat, akik rendkívül elégedetlenek a Fidesz kormányzásával, és lelkesen támogatják az ukránok szabadságharcát, azt valahogy nem látom rajtuk, hogy akár egy lépéssel is tovább gondolkoznának. Értem én, hogy milyen kellemes elhinni azt, ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök akkor nem csak az egész nyár lesz egy monstre fesztivál, hanem a Pride évhez hasonlóan a fesztiválszezon is január elsejétől december végéig tart majd.