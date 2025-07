Tegnap reggel letartóztatták Kőszeg vezető ügyészét, úgy tudni, azonnal személyi változás is történt, ugyanis már meg is gyanúsították. Súlyos vádak lehetnek dr. Kordé Csaba ellen, pozícióját már más tölti be a Kőszegi Járási Ügyészségnél – írja a vaol.hu.

Azonnal leváltották a vezető ügyészt, súlyos vádak lehetnek ellene

Fotó: vaol.hu

Súlyos vádak a járási vezető ügyésszel szemben

A fentieket megerősíti a Magyarország Ügyészségének honlapján található információ, miszerint a Központi Nyomozó Főügyészség egy volt járási vezető ügyészt hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatott ki. A bűncselekményeket a hivatali idejében, pozíciójával visszaélve követhette el.

„A hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség előtt folyamatban lévő büntetőügyben a nyomozó ügyészség a mai napon gyanúsítottként hallgatott ki egy volt járási vezető ügyészt, aki a terhére rótt bűncselekményeket a hivatali idejében, beosztását felhasználva követte el” – áll a ügyészség által közzétett közleményben.

Az ügyben jelenleg a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség, akik elrendelték a gyanúsított őrizetét, azonban a nyomozási bíró másképp döntött, fellebbezést adtak be az ügyben. A további részleteket a linkre kattintva olvashatja el.

Nemcsak az ügyészségen volt ilyen botrány, nemrég tartóztattak le egy rendőrt, akit a Győri Ügyészség rablás előkészületével és hivatali visszaéléssel vádolt meg. A rendőr rendszeresen megnyitott olyan dokumentumokat, amihez nem lett volna hozzáférése, egyik társával pedig azt tervezte, hogy fiatalokat fenyegetnek meg és kirabolják őket.