Ex-SZDSZ-es arcok bukkantak fel Magyar Péter körül

Az egykori SZDSZ legismertebb arcainak és vezető tisztségviselőinek jelentős része besorolt az egyre inkább balliberális politikát folytató Magyar Péter mögé. A szabad demokraták egykori elnöke és oktatási minisztere,

Magyar Bálint például már jó ideje a Tisza Szigetek rendszeres vendégének számít, ahogyan a megszorításpárti liberális közgazdász, Petschnig Mária Zita is.

De más szabad demokrata expártelnök is kiállt Magyar Péter mellett. Mint a Magyar Nemzet felidézi, a Horn-kormány belügyminisztereként is politizáló

Kuncze Gábor tavaly márciusban például kijelentette, hogy Magyar Péter jó kiállású és rendkívül jól fogalmaz.

Demszky Gábor a tavalyi EP-választási kampány után méltatta a Tisza-elnökét, úgy fogalmazott: „MP (Magyar Péter – a szerk.) fénysebességgel haladva, az országot felszántva, a rezsim elutasítói számára a reményt, a Fideszből kiábrándultak és a tőle elfordult korábbi haszonélvezői számára pedig a menedéket kínálta. (…) Ám vajon mi vezetett ide? Szerintem az, hogy MP ki merte kimondani azt, amit sokan gondolunk:

a magyar óbaloldal pártjai haldokolnak, és nem fognak feltámadni. A Tisza Párt egyszerűen kiszorította őket, a helyükre lépett,

mint olyan ellenerő, amelyről támogatói azt gondolják, hogy képes a rezsimváltásra” – jelentette ki az egyik Facebook-posztjában az egykori SZDSZ-elnök és exfőpolgármester.

Az SZDSZ-t korábban ugyancsak vezető Kóka János exminiszter idén januárban együtt utazott a Tisza Párt egyik prominensének számító Nagy Ervinnel, míg a szabad demokratákat szintén elnöklő Tölgyessy Péter úgy fogalmazott a minap, hogy a Fidesz lefelé tartó pályán van, ahonnan nincs visszaút – sőt, gyorsuló ütemben fog lefelé menni – és szerinte elképzelhető, hogy a kormánypártok egyetlen egyéni választókerületet sem fognak megnyerni a 2026-os választáson.

Nem győzik dicsérni Magyart a levitézlett balliberálisok

A fentieken túl Magyar Péter a valaha SZDSZ-es közvélemény-kutatókat is maga mögött tudhatja. A Republikon Intézetet vezető Horn Gábor a hétvégi Tisza-kongresszus után állt be végleg a Tisza Párt mögé. Az egykori szabad demokrata államtitkár nem győzte dicsérni az egyébként sokak által bírált eseményt: „jó volt ez a Tisza kongresszus, tényleg egy másik Magyarország képét sugározta, tényleg volt benne reményt adó üzenet szinte mindenkinek. Nagyon jó volt Magyar Péter beszéde. (…) Ez volt számomra az első kormányképes beszéd, konkrétumokkal, néppárti motívumokkal (mindenkinek egy kicsit), önkritikus elemekkel, valódi és számon is kérhető ajánlatokkal, fontos és közérthető megoldásokkal”.