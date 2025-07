Annyi szemetet halmozott fel a kertjében, hogy azt már a rendőrség sem nézte tétlenül

A hatóság eljárást indított egy Fejér vármegyei férfi ellen, aki rengeteg szemetet halmozott fel a kertjében, köztük veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat is - számolt be róla a Duol.hu.

A vádlottnak el kellett takarítania a felhalmozott szemetet és veszélyes hulladékot.

Fotó: Fejér Vármegyei Főügyészség

El kellett takarítania a szemetet és a veszélyes hulladékot

A vádirat szerint több tíz köbméternyi bontási, elektronikai és fémhulladék volt a férfi ingatlanán, köztük több tucatnyi gumiabroncs, fénycsövek, képcsöves tévék, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek. Mivel a vádlott hulladékgazdálkodási engedéllyel nem rendelkezett, ezért elrendelték a hulladék eltávolítását. Ennek a férfi eleget is tett, ám a megtörtént cselekmény miatt így is bírósági tárgyalás és akár felfüggesztett börtönbüntetés is várhat a gyűjtögetőre.

Legutóbb július elején számoltunk be olyan esetről, amikor a hatóság lecsapott egy szeméttel, lomokkal teli portára. Hamar kiderült, hogy nem ez az ott lakó egyetlen bűne: az ingatlanban szaporítótelep működött, ahol borzasztó körülmények között tartottak kutyákat. A csöngei horrortelep ügyéről ide kattintva olvashat bővebben.