Így reagált Szentkirályi Alexandra a zsarolásra: Péter!

A zsarolás az egyik legalantasabb dolog, amit egy ember tehet a másikkal. A zsarolás bizonytalanságban tart, bénít, belülről őröl fel, mert sosem tudhatod, hogy a zsaroló mikor sújt le - írja Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője arra reagált, hogy Varga Judit tegnap a 24.hu újságírójának röviden beszámolt arról, hogy volt férje hónapokon át zsarolta őt egy hangfelvétellel.

A zsarolást nem lehet lerázni, nem lehet elbújni előle, nem gyógyul be, nem hagy látható nyomot, de mindig ott van.

Szentkirályi szerint a zsarolónak minden nap van egy új feltétele, minden nap bánt és addig tart sakkban, amíg nem semmisít meg azzal, amivel zsarol.

Péter, amit a feleségeddel, a gyermekeid édesanyjával csináltál az az emberi silányság alfája és ómegája. Nincs rá mentség!

Mint ismert, Varga Judit azt mondta tegnap, hogy nem akar egy olyan versenyben indulni, ahol egy Magyar Péter nevű képződmény pontokat kap. Felidézte, hogy a volt férje titokban hangfelvételt készített róla, amikor ő egy nehéz időszakban a válását akarta bejelenteni.

A volt miniszter szerint a felvételt Magyar Péter 14 hónapig tartotta magánál, majd politikai célokra használta fel. Közben azt állította, hogy a titokban rögzített hangfelvétellel a hazáját akarta megmenteni.

Magyar Péter zsarolására reagálva megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, a közösségi oldalán azt írta, hogy:

Az igazság utat tör magának. Veled vagyunk, Judit!

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is üzent:

Még 284 nap, és felkenődsz a falra!

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt írta, hogy Varga Juditnak igaza van. Ezt ő is tudja, én is tudom, Magyar Péter is tudja.