Szentkirályi Alexandra: Budapest nem lehet a tiszás influenszerek, a kocsmalobbi és az Airbnb-biznisz játszótere

„Képzeljük el azt a helyzetet, amikor a megkérdezésünk nélkül Puzsér besétál a nappalinkba, és marad is, hiába szólunk, hogy nekünk ez nem tetszik" - írta péntek délutáni Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz budapesti elnöke hozzátette: hasonló dolog történik most Ferencvárosban. „Hogy fordulhat elő, hogy tiszás influenszerek kényük-kedvük szerint lezárnak egy útszakaszt a saját kávézójuk előtt „parkosítás” címszó alatt – ott, ahol aztán nemcsak a lakók, de még a gyermekmentő munkatársai sem tudnak autóval közlekedni?" - emelte ki a fideszes politikus.

Puzsérék miatt lezártak egy utcát.

Fotó: Facebook

„Puzsér úgy döntött, hogy a kávézója előtt lezárja a Tűzoltó utca Ferenc körút és Angyal utca közötti szakaszát, és ehhez még a Baranyi Krisztina által vezetett önkormányzat is asszisztál" - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki megjegyezte, „a lezárás azon túl, hogy az ott élők megkérdezése nélkül történt, zajt és légszennyezést okozott a környéken, megnehezítette a kijutást az Üllői útra, és a gyermekklinika megközelítése is nehezebbé vált".

Szerinte az pedig csak hab a tortán, hogy Puzsérék „minioázisa”, amit a főváros közepére álmodtak, „nem más, mint néhány konténerbe ültetett facsemete és a földre hányt raklap".

„Jogos a helyiek felháborodása – és szerencsére hangot is adtak neki!" - nyomatékosította a Szentkirályi. A Fidesz budapesti elnöke azt is kiemelte, hogy a lakók akaratával szemben megjelent Vitézy Dávid is, hogy „elmagyarázza a környéken élőknek, hogy nekik ez valójában majd jó lesz".

„Érdekes, hogy ahol a kocsmalobbi utakat zár le, teraszokkal veszi el a közteret a helyiektől és balkonládákkal „zöldít" a városban, ott valahogy rendre feltűnnek azok a fővárosi képviselők, akik a vendéglátóhelyek hangját hangosítják fel és a helyben lakók véleményét csavarják le" - szögezte le.

Szentkirályi Alexandra szerint ugyanez zajlott a bulinegyedben, „ahol Barna Judit tiszás képviselő és Vitézy Dávid próbálja lenyomni a helyiek torkán, hogy a kocsmaturizmus, az ezzel járó szemét és zaj, igazából jó dolog". A kormánypárti képviselő arról is írt, hogy pontosan így zajlott ez Belső-Erzsébetvárosban is.