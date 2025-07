A szépségkirálynő titka lelepleződött – ezt eddig senki sem látta

Hosszú ideje titkolózott, de most megtört a jég: a szépségkirálynőként megismert Weisz Fanni teljesen megmutatta párját. A Bama cikke szerint Fanni eddig csak részleteket osztott meg kedveséről, csütörtökön azonban olyan esküvői fotókat töltött fel Facebook-oldalára, amelyeken a férfi arca is látható.

A szépségkirálynő és párja végre együtt láthatók – boldogságuk ragyog a képeken.

Fotó: Weisz Fanni Instagram

Végre látható: a szépségkirálynő megmutatta párját

A képek szerint a pár egy esküvőn vett részt, ahol nemcsak profi fotók, hanem bensőséges polaroidok is készültek. A közösségi médiában megosztott képek alapján a friss szülők sugároznak a boldogságtól.

A pár kilétét Fanni korábban szándékosan nem fedte fel, és kisfiáról is csak olyan fotókat oszt meg, amelyek nem mutatják az arcát. Most azonban úgy tűnik, a kapcsolatuk annyira stabil és harmonikus, hogy szívesen vállalják a nyilvánosság előtt is.

Külön öröm volt Fanni számára, hogy az esküvőn jeltolmács is jelen volt – a menyasszony és a vőlegény ezzel tisztelték meg őt, hogy ő is minden megható pillanatot átélhessen.

Miért titkolózott eddig a szépségkirálynő?

Fanni párja civil és üzletember, akivel tudatosan kerülték a nyilvánosságot. Az édesanya nyilatkozataiban mindig hangsúlyozta, mennyire fontos számára a magánélet védelme – ez az oka annak is, hogy gyermekének arcát sem mutatja meg a közösségi oldalakon.