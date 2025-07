Részegen lopta el az anyja kocsiját, hatalmas bajt okozott a felelőtlen fiatal

Egy somogyi fiatalember a 18. szülinapját ünnepelte a családjával. Miután a szülők elaludtak, a fiú a tudtuk nélkül vitte el az édesanyja autóját, és kipróbálta a településükön, milyen érzés autót vezetni. A Sonline számolt be a felelőtlen kalandról.

A szülők visszakísérték a fiatalembert a baleset helyszínére, aki a fél faluban "lekapcsolta a villanyt"

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Ittas állapotban szállt be az autóba. Először egy közlekedési táblát döntött ki, majd belehajtott egy villanyoszlopba. A környező utcákban azonnal megszűnt az áramellátás. A fiú ettől úgy megijedt, hogy lekapta az édesanyja autójáról a rendszámtáblát, és hazarohant, abban reménykedve, így majd nem jönnek rá, ki a felelős a pusztításért.

A kissé komikus történet végén – amelynek akár súlyos következményei is lehettek volna – a szülők visszakísérték a fiút a baleset helyszínére, mondván: a nagykorúság nagy felelősséggel is jár.

A Kaposvári Járási Ügyészség ittas járművezetés és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével vádolja a sofőrt. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában közérdekű munkabüntetésre és járművezetéstől eltiltásra tett indítványt ellene. A hírportál cikkét ide kattintva olvashatja el.

