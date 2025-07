Jön a szúnyoginvázió, folyamatosan irtják a lárvákat

Az idei nyár időjárása változatos hatással volt a szúnyogok szaporodására. A szúnyoginvázió most még csak helyenként jelentkezik, de a viharok nyomán nő a veszély. A hatóságok több megyében is célzott gyérítést végeznek, de a lakosság is sokat tehet az élőhelyek megszüntetésével.

A szúnyoginvázió egyre több térséget érint, ahogy megjelentek a vérszívók az esti órákban. A védekezés több szinten zajlik – lárvák és kifejlett szúnyogok ellen is. A szúnyoginvázió miatt több megyében is szúnyogirtásra kerül sor (illusztráció) Fotó: Jimmy Chan/pexels Hol és hogyan védekeznek a szúnyoginvázió ellen? A nyár első felében tapasztalt szárazság miatt kevés helyen alakultak ki szúnyoglárvák számára megfelelő élőhelyek, így eddig kevesebb szúnyoggyérítés vált szükségessé. A júliusi viharok viszont újabb lárvatenyészőhelyeket hoztak létre, emiatt az elmúlt héten több térségben is zajlott biológiai szúnyogirtás. A ház körüli vizekből megkezdődött a kifejlett szúnyogok rajzása, ami az esti órákban egyre több helyen érzékelhető. A szúnyoginvázió elleni védekezés ezen a héten két vármegyében biológiai, kettő másikban kémiai eljárással történik. Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben folyók holtágaiban, légi úton történik a biológiai gyérítés. A kifejlett példányok ellen Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyékben 66 településen alkalmaznak kémiai szúnyogirtást, platós járművekre szerelt permetező berendezésekkel. A készítményt alacsony dózisban juttatják ki este és éjszaka, így nem veszélyezteti a méheket, embereket vagy háziállatokat, és néhány órán belül lebomlik. A záporok után a ház körül megálló víz is kiváló tenyészőhely lehet a szúnyoglárvák számára. Ezek akár pár deciliter vízben is fejlődni tudnak. Mivel szervezett gyérítés ezekben a kicsi vizekben nem lehetséges, a lakosság figyelme és az élőhelyek megszüntetése kulcsfontosságú – áll a katasztrófavédelem közleményében. Az aktuális hét szúnyogirtási programjáról és annak térképes ábrázolásáról. Valamint bővebb információk a szúnyogirtási programról.

