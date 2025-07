Jönnek a vérszívók, természetes szúnyogriasztó tippek a nyárra

A nyári szúnyogvédelem része a szúnyogháló használata az ablakokon és ajtókon, valamint a kertben és erkélyen nevelt szúnyogriasztó növények, például levendula, citromfű vagy bazsalikom, melyek természetes módon tartják távol a vérszívókat. Emellett a denevérek és fecskék jelenléte segíti a szúnyogpopuláció csökkentését, így ökológiai egyensúlyt biztosítanak.

A természetes szúnyogriasztó lehet legjobb megoldás.

Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Hatékony szúnyogriasztó trükk még a ventilátor használata a teraszon, amely megnehezíti a szúnyogok landolását, illetve az ultrahangos diffúzor illóolajjal, amely beltéren is segít távol tartani a szúnyogokat. Egy különleges, de bevált természetes szúnyogriasztó a félbevágott citromba szúrt szegfűszeg, amely kellemes és rovarriasztó illatot áraszt.

A szúnyogriasztásnál érdemes kerülni az édes illatú kozmetikumokat és a sötét ruházatot, helyette világos, bő ruházatot viselni. Ha szeretne házi készítésű természetes szúnyogriasztó sprayt, a ZAOL.hu cikke egy részletes receptet is ajánl, amely könnyen elkészíthető, vegyszerektől mentes és biztonságos megoldás a szúnyogok ellen.

Fedezze fel a leghatékonyabb természetes szúnyogriasztókat a ZAOL segítségével, és élvezze a nyarat szúnyogcsípések nélkül!

Folyamatosan irtják a szúnyogokat, jól jön a szúnyogriasztó!

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a hőség a szúnyogokra is hatással van, lárváik ilyen melegben rendkívül gyorsan, akár egy hét alatt is kifejlődhetnek. A hazai szúnyogfajok aktivitása későbbre tolódik, mivel a nagy meleget a kifejlett szúnyogok igyekeznek árnyékos helyeken átvészelni. Az inváziós fajok jobban bírják a meleg időjárást, ezek egyedeivel akár napközben is találkozhatunk.