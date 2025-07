Lelepleződött a szépséges táncosnő párja

A rajongók azonnal kiszúrták a közös fotót, és elárasztották gratulációkkal a friss szerelmeseket. A Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője, Stana Alexandra titkolta, de most mégis kiderült: újra rátalált a szerelem.

A TV2 népszerű műsorának egyik legnépszerűbb arcát, a tehetséges táncosnőt már régóta imádják a nézők. Stana Alexandra évek óta a döntők közelében táncol, korábban Marics Petivel és Kucsera Gáborral is hatalmas sikereket ért el a parketten. A munkában mindig kifogástalanul teljesít, ám a magánélete eddig inkább a titkok és pletykák világában élt – írja a Bors. A táncosnő és új szerelme először együtt egy fotón – a rajongók szerint tökéletes párost alkotnak.

Fotó: Instagram A táncosnő újra boldog – megmutatta szerelmét Korábban sokat cikkeztek Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolatáról, amely sokak számára botrányos körülmények között kezdődött, és szomorú szakítással zárult. Alexandra a szakítás után inkább a karrierjére koncentrált, és még sikeresebb lett táncosként, valamint influenszerként. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Stana Alexandra Erika (@alexandrastana.official) által megosztott bejegyzés Most azonban minden jel arra utal, hogy újra megtalálta a boldogságot. Bár a táncosnő eddig tabuként kezelte új kapcsolatát, a legutóbbi Instagram-posztja lebuktatta. Az olaszországi nyaralásáról posztolt szexi bikinis fotók között a szemfüles rajongók kiszúrták, hogy egy képen új párja átkarolja őt. A civil férfiról alig lehet tudni valamit, Alexandra azonban korábban elmondta, hogy nem kívánja a nyilvánosság elé tárni kapcsolatát, mert szeretné megőrizni a magánéletét. Most mégis egy pillanatra bepillantást engedett a boldogságába, amit a rajongók is örömmel fogadtak.

