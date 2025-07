Már 126 napja nincs telitalálat – valaki most mindent vihet

A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint az Ötöslottón már 126 napja halmozódik a főnyeremény, amely jelenleg 3,7 milliárd forint. Ezzel a nyeremény minden idők 9. legnagyobb Ötöslottó jackpotja lett Magyarországon. A szombati sorsoláson egyetlen telitalálat is milliárdossá tehet valakit.

Már 126 napja nincs telitalálat az Ötöslottón – a főnyeremény 3,7 milliárd forint.

Fotó: Unsplash

Meddig húzódik még telitalálat nélkül a rekordhalmozódás?

A telitalálat nélküli sorozat most már 17 sorsoláson van túl, de ez nem jelenti azt, hogy senki sem nyert volna. Az elmúlt hetekben több száz játékos örülhetett: 376 játékos ért el négyes találatot ebben a ciklusban, közülük sokan milliomosként távoztak.

Az Ötöslottó története 68 éve indult, azóta 147 öttalálatos szelvény született. A statisztikák szerint összesen 147 millió nyertes játékos volt már, akik legalább egy találatot elértek.

A vasárnapi Hatoslottó is komoly összeget kínál: 707 millió forint várja a játékosokat, miután ott is több mint egy hónapja nem volt telitalálat. Az előző heti nyeremények így is meghaladták a 112 millió forintot.

A tapasztalatok szerint a halmozódás idején jelentősen megnő a játékosok aktivitása, a legtöbben szombaton adják fel szelvényeiket.