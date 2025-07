Saját otthonukban terrorizálta a gyerekeket és az édesanyjukat

Egy Füzesabony közelében élő család hosszú időn keresztül szenvedett a családfő bántalmazó magatartása miatt. A férfi éveken át fizikailag és lelkileg is terrorizálta feleségét és gyermekeiket – írja a Heol.hu.

A férfi, aki brutálisan terrorizálta családját, eltávolította a nyomkövetőt, majd megszökött a felelősségre vonás elől

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A férfi és felesége házasságából négy gyermek született, kapcsolatuk azonban 2020-tól megromlott. A vádlott rossz társaságba keveredett, drogfüggő lett, és egyre agresszívabban viselkedett. Gyakran kiabált, trágár módon szitkozódott – olykor nyilvánosan is.

Így terrorizálta saját családját éveken át

2022-től a fizikai bántalmazás mindennapossá vált, ezért a nő két alkalommal is védett házba menekült gyermekeivel. A helyzet azonban tovább súlyosbodott. A vádlott egyre durvábban viselkedett: a nőt rendszeresen verte a gyerekek szeme láttára, sőt, azokat a gyermekeket is bántalmazta, akik édesanyjuk védelmére keltek. Egy alkalommal még az ajtót is beszögelte, hogy megakadályozza családja menekülését.

A férfi erőszakos viselkedése súlyos pszichés károkat okozott a gyerekeknek: negatívan befolyásolta személyiségfejlődésüket, emberi kapcsolataikat és iskolai teljesítményüket.

A hatóságok távoltartási végzést rendeltek el. A szabályokat azonban megszegte, ezért felügyelet alá került, és elektronikus nyomkövetőt helyeztek el a bokáján.

2024 novemberében a férfi eltávolította a nyomkövetőt, hátrahagyta otthonában, majd elszökött, hogy elkerülje a felelősségre vonást.

Az ügyészség vádat emelt ellene kapcsolati erőszak, kiskorú veszélyeztetése, zaklatás, személyi szabadság megsértése, garázdaság és fogolyszökés miatt. A férfit végül elfogták és letartóztatták. Beismerő vallomás esetén 4 év szabadságvesztésre, valamint 4 évre szóló foglalkozástól és közügyektől eltiltásra számíthat.

