Mini Cooper, maxi hozam – így él a Tisza állampapír-mogul képviselőnője

Lakos Eszter, a Tisza Párt brüsszeli képviselőnője is közzétette a vagyonnyilatkozatát pénteken. Lakos Eszter nyilatkozata alapján több mint 50 millió forint értékű magyar állampapír-tulajdonnal rendelkezik, emellett egy I. kerületi, kiváló elhelyezkedésű lakás és egy Mini Cooper típusú autó is a nevén van.

Lakos Eszter, a Tisza EP-képviselője

Csörgedezik a Tisza, hömpölyög a hozam

A friss jogszabályi előírások szerint az EP-képviselőknek is ugyanúgy vagyonnyilatkozatot kell tenniük, mint az országgyűlési politikusoknak. Lakos Eszter – vélhetően transzparenciát erősítendő – és a Tisza Párt többi EP-képviselője most nyilvánosságra hozták a dokumentumokat. Az adatokból az is kiderül, hogy a képviselőnő 34 millió forintnyi kölcsönt is feltüntetett, amelyet egy magánügylet keretében vehetett fel.