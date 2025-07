Brutális aknamunkát folytat hazánk ellen a Tisza párt

Nem tetszik a Tisza pártnak a rezsicsökkentés

A Tisza Párt képviselői 2024 novemberében a rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló indítványt is megszavazták. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a 2025-ös országspecifikus ajánlások tervezetét, amely komoly terheket róna a magyar emberekre. A brüsszeli bürokraták szerint Magyarországnak fel kellene számolnia a rezsicsökkentést, megszüntetnie a kiskereskedelmi árkorlátozásokat és

a multikat sújtó különadókat, valamint visszavágnia a családokat támogató otthonteremtési programokat

A bizottsági javaslatok közül több is felbukkant már a Tisza politikusainak, illetve tanácsadóinak érvelésében. A Magyarországnak járó források visszatartásának nyilvánosan örülő Kollár Kinga egyébként kedden kritika nélkül osztotta meg Brüsszel Magyarországról szóló programját. Az árrések korlátozását pedig a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is kritizálta, aki emlékezetes módon tojáshiánnyal hergelt a húsvét előtti hetekben, amiből nem lett semmi. De Raskó György, Magyar Péter tanácsadója és Gerzsenyi Gabriella tiszás európai parlamenti képviselő is a brüsszeli álláspontok mellett érvel.

Drága víz a gazdáknak

Korábban megírtuk azt is, hogy a Tisza Párt is megszavazta azt az EP-jelentést, amely elvárja, hogy a gazdák fizessenek a vízért. Az Európai Parlament által májusban elfogadott jelentés úgynevezett hosszú távú vízstratégia bevezetését sürgeti az EU-ban. A dokumentum lényege, hogy a vízfelhasználás költségeit mindenki, így a mezőgazdasági szereplők is viseljék arányosan, s a szolgáltatás teljes költségét megtéríttetnék a felhasználókkal.