Több milliós a kár, egy kigyulladt kombájn miatt lángol az egész környék – videó

Újabb megrázó tűzesetről számoltak be a mai napon, ráadásul ez már a második pusztító tűzvész a környéken pár napon belül. A BAON információi szerint a mai tűz egy kombájnon keletkezett, Tompától nem messze. A járművet sikerült időben megmenteni, viszont a lángok elképesztő gyorsasággal terjedtek át a közeli gabonára és aljnövényzetre, már most több milliós a kár a kezdeti becslések szerint.

Már most több milliós a kár a becslések szerint a tompai tűzvész miatt

Fotó: Pozsgai Ákos / BAON

A múlt héten, június 26-án volt az előző, elképesztő pusztítást végző tűzeset Tompánál, a szerb-magyar határ környékén, melyet a tűzoltóknak és az önkénteseknek több mint 24 óra alatt sikerült megfékezniük. Akkor az erdő és aljnövényzet mellett több mint két tucat jármű lángolt, a közelben tárolt használt autógumik, szemét, raklapok, papír, ajtó és ablakkeretek égtek. Akkor az ötös kiemelt, legmagasabb készültséget rendelte el a katasztrófavédelem. Több mint tíz településről érkeztek tűzoltóegységek a helyszínre, hogy minél előbb meg tudják menteni a környéket a teljes pusztítástól.

Most ismét súlyos tűzvésszel küzdenek a környékbeliek, az ottani gazdák elmondása szerint 6-8 hektáron pusztítottak a lángok. A becslések szerint több milliós kár keletkezett a kigyulladt kombájnon keletkező tűzvész következtében. A portál információi szerint a lángokat már megfékezték, jelenleg az izzó parazsat oltják. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltókon kívül még Bajáról és Kalocsáról is érkeztek egységek, hogy segítsék a helyi tűzoltóság munkáját. A mentésben részt vesznek a helyi gazdák is, akik két tartálykocsival hordják a vizet a szükséges területekre.

