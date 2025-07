A tokaji borvidék sikere: Európa legjobbai közé került Magyarország

A tokaji aszú a világ egyik legfinomabb bora, és a tokaji borvidék sikere és hírneve többek között ennek az italnak is köszönhető. Persze nemcsak ebből áll a felhozatal, többféle szőlőfajta is kimondottan szereti a borvidékre jellemző klímát, és a turisták is élvezik a Zempléni-hegység fantasztikus tájait.

Csodás tájak, finom borok, pincelátogatások és kóstolótúrák, aki szeretne egy különleges élményben részesülni, és kedveli a finom italokat, az szinte biztos, hogy egyszer ellátogat Tokajba. Szerencsére nemcsak mi magyarok gondoljuk úgy, hogy ez egyike hazánk legkülönlegesebb borvidékeinek, hanem a külföldiek is. A tokaji borvidék ugyanis bekerült Európa legjobbjai közé. A tokaji borvidék a legjobbak között szerepelt (illusztráció) Fotó: pexels/seb A tokaji borvidék sikere: a magyar régió Európa legjobb szőlőskertjei között A Quotezone.co.uk utazásokra szakosodott biztosítási szakértői megvizsgálták Európa legjobb szőlőskertjeit, kielemezték az utazási trendeket és összeállították a borvidékek toplistáját. Ez a 2025-ös Vineyard Mini-Break index, amire egy magyar régió, a tokaji borvidék is felkerült. A borvidékeket számos tényező alapján rangsorolták. Figyelembe vették a pincelátogatások és borkóstolások, a szőlészet közelében lévő szálláshelyek árait, illetve az is nyomott a latban, hogy egy üveg bor átlagosan milyen áran vásárolható meg a régiókban. A szakértők elemezték az időjárási viszonyokat, és megvizsgálták a régiók által a szőlőültetvényeikért és minőségi boraikért kapott díjakat is. Az elemzés alapján a tokaji borvidék lett Európában a kilencedik legjobb, és mindössze egyetlen ponttal maradt le az ezt megelőző, legendás Burgundiától. Íme a rangsor: ezek Európa legjobb borvidékei A listán szerepelnek a világ talán leghíresebb borvidékei, mint amilyen Piemont, Toszkána, Bordeaux vagy éppen Champagne. Spanyol, francia, portugál és német szőlészetekkel került tehát egy listára a magyar Tokaj. Rioja, Spanyolország Piemont, Olaszország Toszkána, Olaszország Bordeaux, Franciaország Douro-völgy, Portugália Rhône-völgy, Franciaország Champagne, Franciaország Burgundia, Franciaország Tokaj, Magyarország Mosel, Németország Melyek Tokaj leghíresebb borai? A tokaji aszú mindenbizonnyal hozzájárult a tokaji borvidék sikeréhez, de hiba lenne csak ezzel az egy dologgal azonosítani a régiót. A szakportálok szerint az aszú mellett a tokaji furmint, a hárslevelű és a szamorodni is ismert és kedvelt fajta, melyek minőségi borokat adnak.

És hogy minek köszönhető a tokaji borok magas minősége, különleges íze? Ez maga a föld, amely a legtöbb helyen vulkanikus kőzeten kialakult nyiroktalaj. Ezen ásványi anyagokban gazdag, testes, erős savgerinccel bíró bor készíthető.

