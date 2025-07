Tojáshéj a fenekükön, de lopni már megtanultak

Fiatalok fosztogatták a boltokat Debrecenben. A tolvajpárost a rendőröknek sikerült beazonosítaniuk, már ki is hallgatták őket – írja a Haon a Police.hu-ra hivatkozva.

A 16 éves tolvajt letartóztatták, 13 éves barátnőjét – fiatal kora miatt – csak meghallgatták Fotó: Police.hu/Haon

Alig egy hét leforgása alatt öt debreceni üzletbe törtek be ismeretlenek július közepén. Volt köztük zöldéges, lángosozó, vegyesbolt és egy gíroszos is. Az elkövetők minden esetben a váltópénzt vitték magukkal, de jelentős kárt okoztak a nyílászárókban is, amikor felfeszítették azokat, hogy bejussanak.

A rendőrök minden esetet a megfelelő alapossággal megvizsgáltak, így került a látómezejükbe a fiatal páros. Július 22-én előállították a 16 éves fiút és 13 éves barátnőjét.

A lányt fiatal kora miatt csak meghallgatták, viszont a barátját már gyanúsítottként kezelték. Üzletszerűen elkövetett lopással vádolják, őrizetbe vétele után a bíróság elrendelte a letartóztatását. A fiatal fiú több lopásban is részt vehetett, ezeket az ügyeket a rendőrség még vizsgálja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: KoolShooters/Pexels)

