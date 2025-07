Újabb tömegbaleset: ezúttal négy autó csapódott egymásba

A hétfő sem telhetett el tömegbaleset nélkül, ezúttal a 6-os úton történt a karambol, melyben négy autó is egymásnak ütközött – írja a bama.hu.

Újabb tömegbaleset történt: hétfő este, a 6-os fűúton négy autó csapódott egymásnak. A kép illusztráció

Fotó: Für Henrik / MW

Újabb tömegbaleset: ezúttal négy autó ütközött egymásnak

A BAMA értesülései szerint brutális baleset történt a 6-os főúton, Pécs irányába. Úgy tudni, Zengővárkony előtt történt a tömegbaleset, melyben négy autó is érintett. A helyszínre már kiérkeztek a hatóságok, a mentők és a rendőrség is, és mentőhelikopter érkezésére is számítanak.

A portál érdeklődött az illetékes hatóság, azaz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályánál, ők közölték, hogy valóban négy jármű ütközött a ma esti balesetben: két személygépjármű, egy teherautó és egy busz.

Jelenleg félpályán halad a forgalom rendőri irányítás mellett.

Eddig sérültről tudni, erről az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya adott tájékoztatást, akik egyelőre annyit közöltek, hogy a helyszínről egy 50 év körüli nőt szállítottak kórházba fejsérüléssel, de stabil állapotban.

A legutóbbi durva tömegbaleset az M1-es autópályán történt a múlt héten, akkor hét autó ütközött egymásnak.