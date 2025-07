Őszinte vallomás: így neveli Hannarózát Tóth Gabi

Tóth Gabi és Krausz Gábor 2023-as válása csendesen zajlott, mégis évekkel később újra felkavarta a közvéleményt. A kapcsolatuk legszebb eredménye a kislányuk, Hannaróza, aki édesanyja szívének legfontosabb része maradt. Tóth Gabi most elárulta, hogy bár környezete szerint jó édesanya, ő maga folyamatosan kételkedik ebben. „Szerintem az a jó anyuka, aki sosem érzi magát annak” – vallja az énekesnő. Úgy véli, a legfontosabb a gyereknevelésben az, hogy ne csak az élet szép oldalát mutassa meg a gyermekének, hanem a nehézségeket is, hogy abból is tanulni tudjon – írja a Bors.

Tóth Gabi szerint a gyerekeket nem szabad becsapni: az élet szép és nehéz oldalát is meg kell mutatni nekik.

Tóth Gabi őszintén beszélt kislánya kötődéséről

Tóth Gabi szerint a gyerekeket nem szabad átverni azzal, hogy mindig minden rendben van, mert megérzik az igazságot. „Nem buták, meg kell mutatni nekik az érem mindkét oldalát” – mondta. Az énekesnő jelenlegi párja, Pap Máté Bence szintén fontos támasz a kislány életében, mégsem akarja átvenni az édesapa szerepét. „Nagyon figyel arra, hogy tiszteletben tartsa, hogy Hannarózának van egy apukája is, de közben ott van mellette, segít és támogatja” – tette hozzá Gabi, aki örömmel látja, hogy lánya nagyon megszerette Mátét, sőt az utóbbi időben vele alszik el esténként.