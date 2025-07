Mutatjuk, mire kell figyelni a traktorok közelében!

A nyári aratási szezonban egyre gyakrabban találkozunk mezőgazdasági gépekkel a közutakon – ezzel együtt nő a balesetveszély is.

Most van a betakarítás, sok traktor lepi el a közutakat

Fotó: Unsplash

A traktorok mögött feltorlódó forgalom, a lassú haladás és a földekről felhordott sár mind komoly kockázatot jelentenek – különösen nedves időben vagy kanyarokban.

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub regionális alelnöke szerint a traktorok gyakran koszosan, karbantartás nélkül hajtanak fel a közútra, és sok esetben hiányoznak a megfelelő figyelmeztető jelzések is – írja a Kemma.

A biztonság érdekében a szakértő a következőket javasolja:

Időben jelezzük jelenlétünket a traktor mögött.

Csak biztonságos helyen előzzünk.

Figyeljünk a sárra, főleg kanyarban vagy eső után.

Aratási időszakban számoljunk fokozott gépforgalommal külterületeken.

Kevesen tudják, hogy a kombájn vezetéséhez saját területen nem kell jogosítvány – ahogy azt az Origo is megírta –, közúton viszont már igen, és a gép műszaki állapota is kulcsfontosságú. A fokozott figyelem és türelem nemcsak szabály, hanem életmentő is lehet ebben az időszakban.