A magyar hatóságokat fenyegeti Tseber Roland, az ukrán kém

Tseber Roland, akit ukrán hírszerzőként azonosítottak, most újra hallat magáról: a kémvádakat elutasítva azt mondja, előbb-utóbb jogi elszámoltatás lesz a dologból. Nemrég kiutasították Magyarországról, most pedig több mint egyórás interjút adott az Átlátszónak Ungváron. A Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel ápolt baráti viszonya tovább fokozza a botrányt. Most pedig keménykedve üzent: „egyszer felelni kell jogilag, fognak is szerintem”.

Tseber turbulens visszatérése új lendületet adott az eddig is feszült szálaknak — miután már egyszer kiutasították, most ismét a rivaldafényben van. A fenyegetés súlya komoly kérdéseket vet fel: vajon mi lesz a következő lépés? Politikai, jogi játszmává nő-e az egész ügy? Magyar Péter és Tseber Roland 2024 nyarán

Fotó: Fotó: Tseber Roland / Instagram Megfenyegette a magyar nemzetbiztonsági szerveket a Tisza Párt elnökével jó kapcsolatot ápoló Tseber Roland, aki a napokban több mint egyórás interjút adott az Átlátszónak Ungváron. A magyar titkosszolgálatok az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként azonosították korábban Tsebert, akit már tavaly ősszel kiutasítottak hazánk területéről. Többek között erről beszélt május közepén Kocsis Máté az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának egyik ülése után. A Fidesz frakcióvezetője azt is elmondta, hogy a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt – írja a Magyar Nemzet. Tseber ismét fenyeget Az Átlátszón megjelent videóinterjúban Tseber arra a kérdésre, hogy nem hátráltatja-e a munkáját a kémbotrány, így az, hogy ukrán hírszerzési tisztként azonosították, azt válaszolta: Ukrajnában nem érzi hátrányát, de persze előnyt sem jelent, hogy kémnek nevezik. Ezután üzent a magyar hatóságoknak: „de ezért egyszer felelni kell jogilag, fognak is szerintem. Egy év, két év, tíz év, mindegy mennyi…” Emlékezetes, hogy nem ez az első ilyen, kizárólag támadásként, fenyegetésként értékelhető megnyilvánulása Magyar Péter barátjának. Vélhetően megviselte a lelepleződés, hiszen nem sokkal azután, hogy kiderült a nyilvánosság előtt a hírszerzői tevékenysége, megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Tseber akkor a következőt posztolta a Facebookon: „Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.” A teljes cikket itt olvashatja el.



