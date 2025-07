Világrendszerváltás zajlik – Tusványosról üzentek a patrióták Európának

„Az előző negyedszázadban monolit hatalmi rendszert építettek ki Brüsszelben, ami most töredezik. A többség még háborúpárti, mi ellene vagyunk, ellenezzük a bevándorlást, a gendert. Őszerintük minél több jogkört el kell venni a tagállamoktól, mi viszont a birodalmi Európa helyett a hagyományos nemzetek Európája elképzelését képviseljük” – fogalmazott Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője az Alapjogokért Központ által szervezett „A Patrióták első éve” c. beszélgetésén.

Deutsch Tamás Tusványoson azt mondta: világrendszerváltás zajlik. Fotó: Alapjogokért Központ,

A panelbeszélgetésben Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója, Lorenzo Bernasconi, a Machiavelli Intézet vezető kutatója, valamint Lakó Anna, az Alapjogokért Központ nemzetközi koordinátora is részt vettek. Az előadók értékelték az elmúlt időszakot: a patrióta fordulat megállíthatatlan, és Magyarország ebben továbbra is vezető szerepet tölt be.

„Világrendszerváltás zajlik, gyökeres hatalmi és politikai átalakulás van folyamatban, amely átalakulásban a Patrióták Európáért mozgalom kulcsszerepet játszik”

– hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás. A képviselő szerint az együttműködés célja, hogy a nemzeti elköteleződésű erők saját gondolataikat erősítsék egymás révén. A baloldal ezzel szemben véleményt exportál, mint ahogy az amerikai demokráciaexport is – a demokraták által – idegen érdekek ráerőltetése volt más népekre.

„A Fidesz barátokat keres, nem befolyást vásárol; tanul, segít, és kölcsönösségre épít. Míg a baloldali hálózatok központilag irányítottak, a jobboldali együttműködés organikus és alulról építkező – épp ez adja valódi erejét” – fogalmazott Deutsch.

A magyar példa Tusványoson

„A magyar példa megerősíti a külföldi patrióta erőket, és bizonyítja, hogy a nemzeti alapú politika jövőképes” – mondta Rosonczy Kovács Mihály. A Patrióták megalakulása új szintre emelte azt a folyamatot, amely kiszabadította a demokrácia és az európaiság fogalmát a liberális narratíva fogságából. Hangsúlyozta, Európa jövője a nép által választott vezetőkön múlik, nem háttértárgyalásokon kinevezett politikusokon, mint ahogy azt Ursula von der Leyen elképzeli.

A globalista világban mára mindennapossá vált a politikai ellenfelek ellehetetlenítése.

„Meg akarnak bennünket félemlíteni” – összegezte az elhangzottakat Lorenzo Bernasconi. A kutató szerint a patrióta pártok következő feladata, hogy hazai szinten is választási győzelmet arassanak. Ehhez elengedhetetlen, hogy ne egymással szemben, hanem egymás mellett, közös célokat keresve lépjenek fel. Olyan témákra kell összpontosítaniuk, mint a tömeges migráció vagy a woke-ideológia elleni küzdelem, mert ezek a jövőnket érintő legfontosabb témák.