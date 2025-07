Tusványos, a szálka a köröm alatt

Eleve felforgató maga az alapvető szituáció. Miszerint a szétforgácsolt, megnyomorított kis-Magyarország miniszerelnöke évről-évre egy utódállami település kulturális fesztiválján, Tusnádfürdőn fogalmazza meg a magyar nemzet megmaradásának nemzetpolitikai feladatait. Más részről ráadásul Orbán Viktornak Brüsszelből, Langleyből (a CIA központja), vagy éppen Moszkvából nézve kvázi az európai pampák vidékéről érkező értékelései olyan világpolitikai szintű világmegfejtések, amelyekre az internacionális balliberálisok által meghatározott közvélemény is kényszeredetten odafigyel. Tehát arra, hogy egy tízmilliós ország vezetője egy másik, összetákolt ország vidéki 1400 fős kistelepülésén miket mond. Hát ez Tusványos. Részben ez.

Tusványos, zavaróan magyar; fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Tusványos, a világpolitikai tényező, és tényleg az...

Merthogy Orbán Viktornak voltak viszketeg kijelentései. Példának okáért kétszer jósolta meg a republikánus Donald Trump elnöki győzelmét. Ő volt az, aki először ki merte mondani, hogy az orosz-ukrán háború valójában a nagybetűs Nyugat és Oroszország proxiháborúja, amelynek lezárásához Amerikának kell leülnie tárgyalni az oroszokkal. Mindezt az 1400 fős Tusnádfürdőről. És a világ ezt mégis meghallotta.

De ő beszélt először arról is, hogy új világrend épül, és Amerika mellett egy új gazdasági nap kelt fel az égen Kína személyében, amelynek kisugárzásával számolni kell. És évről-évre visszalépkedve az időben tovább sorolhatnánk az érvényes világmagyarázatokat, csak akkor sokkal hosszabb lenne ez a cikk.

Még attól is tekintsünk el, hogy akadna -e Európában hasonló kvalitásos politikus. Mert az EU-ban nincs ilyen csúcsvezető, és nem is akadt a múltban (Ki emlékszik már az alkoholgőzös Junckerre, vagy az illegális migránsokat Európába invitáló Merkellre? Ursulát meg hagyjuk.). Mi lenne, ha a világpolitikai színpaddá nemesített tusnádfürdői beszédet egy aktuális magyar ellenzéki főjelölt tartaná. Mondjuk a félbolond porszívóügynök Márki-Zay Péter. Etekintetben jóval megengedőbb vagyok Vona Gáborral szemben, aki, bár nem egy miniszterelnöki alkat, de szellemi kvalitásaiban, világlátásában, értékrendjében messze a legígéretesebb ellenjelölt volt. És még hozzájuk képest is kispályás a jelenlegi messiás. Csóri Magyar Péter. Hát te ugyan hogyan lennél képes megbirkózni a magyar nemzetpolitika és világpolitika tusnádfürdői deszka szálkával? Bár személyemben a “kicsizés” méltatlan politikai üzenet, de ehhez a korábban felsoroltak bármelyike is mondjuk úgy “kevés” (volt). Mármint ahhoz a világpolitikát meghekkelő tollkodáshoz, hogy Orbán Viktor az utódállamokhoz csatolt kis fürdőtelepülésén a magyar nemzet megmaradásáról és a világpolitikai folyamatok értelmezéséről egyarán és évről-évre számot ad.