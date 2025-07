Lángokban az ország – több ezer tűz, több tucat sérült, 60 millió négyzetméter leégett!

Idén eddig 6300 szabadtéri tűz pusztított Magyarországon, amelyekben 36 ember megsérült, és 60 millió négyzetméternyi terület égett le. A hatóság országos tűzgyújtási tilalomra figyelmeztet, különösen a mezőgazdasági területeken.

Szabadtéri tűz pusztít ország és világszerte (illusztráció)

Fotó: Eneida Mattou/Pixabay.com

Szabadtéri tűz pusztít országszerte

A szabadtéri tüzekben fontos természeti értékek semmisülnek meg, károk keletkeznek az agráriumban, sőt, a tűz gyakran az épített környezetre is átterjed. Június eleje óta 2343 szabadtéri tűz keletkezett, ezek közül 353 az agráriumot is érintette. 82 helyen 5400 bála égett, de 13 traktor, 17 bálázó, 20 kombájn és 4 egyéb mezőgazdasági vontató is kigyulladt. 58 alkalommal gabonatáblában csaptak fel a lángok, 693 hektáron megsemmisült a termény. 118 helyen, összesen 709 hektáron a tarló égett.

A legnagyobb mezőgazdaságot érintő tűz július 4-én este Bácsborsód külterületén volt, ahol négyszáz hektáron égett a gabonatábla. Az oltásban 64 tűzoltó 18 járművel vett részt, a munkálatokat négy erőgéppel és három lajtoskocsival segítették.

A tüzek megelőzése érdekében a katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy ne gyújtson tüzet a szabadban. Ott se égessék most el a zöldhulladékot, ahol azt az önkormányzat egyébként engedi.

Tűzgyújtási tilalom és óriási pusztítás

Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis az erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Saját kertben lehet grillezni, bográcsozni, a tüzet azonban egy pillanatra sem tanácsos felügyelet nélkül hagyni.

Az utóbbi időben sokszor keletkezett tűz mezőgazdasági munkálatok közben is, ezért fontos, hogy a gazdák rendszeresen olajozzák, zsírozzák a munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit, mert a felforrósodott részek könnyen meggyújtják a munka közben rájuk rakódott növényi törmeléket és ezzel az egész gabonatáblát. Érdemes időnként betakarítás közben megállni és a munkagépet megtisztítani a rárakódott olajsártól és növényektől.

Senki ne dobjon el parázsló cigarettacsikket, mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán, vagy amellett senki ne gyújtson rá. Az elkövetkező néhány napban ugyan eső várható, azonban a lágyszárú vegetáció teljesen kiszáradt, esőzés után néhány órával éppen olyan tűzveszélyes, mint a csapadék előtt volt – áll a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében.