Orkán gerjesztette a tüzet, leégett a fél falu - videófelvétel készült a katasztrófáról

Itt fogta meg az árok a kapunál, de a túloldalban borzasztó nagy tűz volt. A lakóházakba is belenyalt, egy nyári konyha teljesen megsemmisült, meg egy kazánház is volt hátul. Azt hiszem, még kutyák is voltak bezárva az egyik épületbe, valószínűleg bent égtek. A palák is durrogtak, olyan nagy hangja volt mintha lövöldöztek volna. Volt itt akkora pánik. Én még ilyet nem láttam testközelből, annyi tűzoltó, mentő, rendőr volt