Minden eddiginél nagyobb területet perzselt fel a tűz, az utat is lezárták

Közel negyven hektáron perzselnek a lángok, ég a gabona Miske és Hajós között, az 5312-es út mindkét oldalán. A kánikula megviseli mindenki szervezetét, ráadásul szinte minden nap valami kigyullad, a tűzesetek emberéleteket tesznek tönkre – a Baon számolt be az újabb katasztrófáról.

Hatalmas területen végzett pusztítást a hajósi tűzeset

Fotó: Pozsgai Ákos / baon.hu

Nem telik el úgy nap, hogy ne érkeznének híradások a tikkasztó hőségben fellobbanó tűzvészekről. Nem elég, hogy próbára tesz minket a tomboló hőséghullám, ráadásul az anyagi károk is egyre súlyosabb mértéket öltenek. Most a 40 hektáros gabonamező oltására Paksról, Dunaújvárosból és Szekszárdról is elindult a segítség, egy erőgépet is bevetettek. Az oltás idejére az érintett útszakaszt is lezárták. A lángoló pokolról készült képeket itt tudja megnézni!

A katasztrófavédelem ismét felhívta mindenki figyelmét,

égő cigarettacsikket ne dobjon el senki, hiszen a következményei beláthatatlanul súlyosak lehetnek. Minden égő vagy éghető tárggyal a kellő óvatossággal bánjunk. Ha valaki tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót a nagyobb baj elkerülése végett.

A múlt hónapban a magyar-szerb határnál is veszélyes tűzeset történt, az önkénteseknek egy napjába telt, míg sikerült megfékezniük a lángokat. A feltámadó szél csak fokozta a tűz terjedését, miközben a közelben levő autókereskedések autói teljesen kiégtek. Több, mint tíz településről érkezett a segítség a tűz megfékezésére. Az igazi világvége-katasztrófáról az Origo is közölt részleteket.

Az emberek összefogása csodákra képes, de sokkal nyugodtabbak lennénk, ha senki sem kockáztatná egy újabb tűzeset kialakulását, és mindenki felelőségteljesen viselkedne, hiszen a tűzesetek jelentős részét az emberi figyelmetlenség okozza. Országszerte tűzgyújtási tilalmakat rendeltek el. A hajósi tűzvészről készült videófelvétel és képgaléria is, melyet a linkre kattintva tekinthet meg a baon.hu oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Soly Moses/Pexels)

A tűzesetek Németország életét is megkeserítik

Mintegy 45 embernek kell elhagynia otthonát a délkelet-németországi Szászország és Brandenburg tartományok határán tomboló tűzvész miatt - derült ki helyi hatóságok péntek esti bejelentéséből. Az erdőtűz már napok óta súlyos gond Németországban – a részletekért kattintson az Origo-ra.