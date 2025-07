Hiába a rengeteg tűzoltó, nem sikerül megfékezni a nógrádi tűzvészt

Hatalmas területen tombol a tűz a Nógrád vármegyei Nagylócon, egy mezőgazdasági területen. Nagy a baj, ezért több tűzoltóegység is a helyszínre érkezett, hogy egymás munkáját segítve mihamarabb eloltsák a lángokat és megfékezzék a tűz továbbterjedését. A tűzoltók vállvetve küzdenek, egyelőre azonban úgy tűnik, nem sok sikerrel – írja a nool.hu.

A tűzoltók együttműködve próbálják eloltani a lángokat és megfékezni a tűz továbbterjedését

Fotó: Hűvösi Csaba / NOOL

Tűzoltók a helyszínen: öt településről érkeztek, hogy megfékezzék a lángokat

Vasárnap délután vegetációs tűz keletkezett Nagylóc térségében egy mezőgazdasági területen: a száraz aljnövényzet kapott lángra. Már öt településről vonultak ki a tűzoltók azért, hogy megfékezzék a lángokat, melyek már így is hatalmas károkat okoztak a térségben.

A portál érdeklődésére a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője elmondta, hogy a tűzesethez a balassagyarmati, a szécsényi és a salgótarjáni hivatásos tűzoltók vonultak ki, továbbá a lángok oltásában segítenek a Nógrádsipeki ÖTE és a Szécsényfelfalui ÖTE önkéntesei is. A tűzoltók számos módon próbálják megfékezni a lángokat: vízsugarakkal, puttonyfecskendővel, kézszerszámokkal is oltják a tüzet.

Mivel nem jártak eddig sem sikerrel, ezért a segítségükre sietett már a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is, akik átvették a tűzoltás technikai irányítását. A helyszínen tartózkodik a NOOL munkatársa is, aki döbbenetes fotókat és videót is készített a helyszínről, melyeket a linkre kattintva, a portál oldalán lehet megtekinteni.

Egyre több elképesztő tűzesetről hallani az elmúlt időkben, hiszen hatalmas szárazság, aszály tombol hazánkban, mely rengeteg kárt okoz. Nem csak az aljnövényzet lángol, autók és házak gyulladnak ki, nemrég Baranya vármegyében történt két súlyos tűzeset, amelyben két család is fedél nélkül maradt.