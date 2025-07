Lángokban az ország – drámai adatokat közölt a katasztrófavédelem

Rengeteg tűzesetről számolt be a sajtó 2025-ben, de az talán sem az újságolvasó, sem az újságíró számára nem nyilvánvaló, hogy csupán többször számolnak be a lapok az efféle kisebb-nagyobb katasztrófákról, vagy valóban jelentősen megnőtt a számuk. Lapunk ezért a katasztrófavédelemhez fordult, hogy megtudjuk a pontos adatokat. A hatóság válaszában a megelőzés fontosságára is felhívta a figyelmet, ugyanis nyári kánikula berobbanásával egyre több tűzvész pusztított az országban.

Hatalmas területen végzett pusztítást a hajósi tűzeset, de számos hasonló tűvész keletkezett idén, amit alig tudtak megfékezni

Fotó: Pozsgai Ákos / baon.hu

Tűvész pusztított az ország minden területén: nemcsak a nyár veszélyes

A friss statisztikák szerint 2025 első hat hónapjában 3528 lakóépület gyulladt ki, ami 7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A tűzvészek 61 ember életét követelték, és 349-en szenvedtek égési sérüléseket – ez is jelentős emelkedés a 2024-es számokhoz képest.

A lángok összesen 48 ezer négyzetméternyi épített területet emésztettek fel, ami 9000-rel több, mint tavaly ilyenkor. A napi átlagos lakástűz-szám elérte a 19-et.

Bár sokan gondolhatnák, hogy a nyári időszak a legveszélyesebb, azonban ez nem igaz, ugyanis az idei év legmegrázóbb esete télen volt.

A február 21 fekete csütörtök lett a tűzoltók naptárában, ugyanis a legtöbb tűz aznap keletkezett:

egy nap alatt 52 lakóingatlan gyulladt ki. Ezzel szemben a „legkönnyebb nap” május 21-én volt: akkor „csak” öt alkalommal riasztották a tűzoltókat lakástűzhöz.

A tűzoltók mozgalmas időszakot élnek át: nemcsak nyáron keletkezhet pusztító tűzvész

Fotó: Shutterstock

A tűzoltók szinte sohasem pihennek, hiszen hol tüzek oltásához, hol közúti balesetekhez, hol a viharkárok elhárításához igyekeznek. A tűzoltóság leterheltségét jól mutatja, hogy csak a tüzek oltásához összesen több mint 2500 órára és 7188 tűzoltójárműre volt szükség összesen. Az érintett épületek közül 470 vált teljesen lakhatatlanná, így több mint 1500 ember kényszerült ideiglenes elhelyezésre.

Hol keletkezik a legtöbb tűz?

Nem meglepő módon a legtöbb tűz a kéményben és a konyhában keletkezett, ezek a lakástüzek leggyakoribb kiindulópontjai.

Kémény (15,2%)

Konyha (15,1%)

Hálószoba (10%)

Tárolóhelyiség (6%)

A tüzek okai között leggyakrabban elektromos hibát, nyílt láng használatát, valamint a fűtési rendszer meghibásodását nevezték meg.

Emellett gyakori a szabálytalan sütés-főzés, illetve a szemét- vagy avarégetés is.

68 esetben szándékos gyújtogatás történt.

Dóka Imre tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálatának szóvivő-helyettese elmondta, hogy

az egyik legnagyobb probléma, hogy füstérzékelő az esetek nagy részében nincs felszerelve: 3528 tűzesetből mindössze 6 otthonban volt.

Pedig ezek a kis készülékek a tűz korai szakaszában már jeleznek, így akár emberéleteket is menthetnek. A katasztrófavédelem szerint a tűzoltók sokszor már csak akkor érkeznek, amikor az épület teljes egészében lángokban áll.