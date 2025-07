Újabb buszbaleset: ismét gyerekeket szállító jármű karambolozott

A mai napon már a második olyan eset, amikor gyerekek utaztak a szerencsétlenül járt járművön. Az első ma reggel a 442-es főúton, Kungyalu közelében történt, az autóbusz az oldalára borult. A buszbaleset következtében több utas, köztük gyermekek is megsérültek, később kiderült, az utasok Ukrajnából érkeztek. Az újabb buszbaleset a magyar-szerb határ közelében, Szabadkánál történt, egy kaposvári gimnázium diákjai tartottak haza Görögországból, amikor a jármű ütközött, többjüket is kórházba szállították – írja a sonline.hu.

Újabb buszbalesetben sérültek meg gyerekek, ez ma már a második szerencsétlenség

Fotó: Pannon RTV / SONLINE

Újabb buszbaleset: ma már másodszor ütközött gyerekeket szállító busz

Az eddigi információk alapján egy kaposvári gimnázium diákjait szállította éppen haza a karambolozó busz, ami állítólag egy nyerges vontatóval ütközött Szabadka közelében. Arról egyelőre még nincs információ, hogy mi okozhatta a balesetet.

A turistabuszon 82 személy utazott, a helyszínelés idején félpályán haladt a forgalom az érintett útszakaszon.

A portál információ szerint a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium végzős tanulói utaztak a járművön, hiszen az iskola hagyománya, hogy a végzősök egy görögországi utazáson vehetnek részt minden évben. Úgy tudni, hogy épp hazafelé tartottak Görögországból a diákok és az őket kísérő tanárok, akik könnyebb sérülésekkel megúszták, azonban a busz használhatatlanná vált, ugyanis az ablakai betörtek az ütközés következtében.

A SONLINE megkereste a Külgazdasági- és Külügyminisztériumot is az üggyel kapcsolatban, ahonnan szintén megerősítették az információkat. Azt is elmondták, hogy a kaposvári diákokat a Szabadkai Kórházba szállították kivizsgálásra, viszont már mindenkit elengedtek, mert szerencsére senki sem sérült meg súlyosan. Azt is hozzátették, hogy a diákok azóta már úton vannak haza Kaposvárra, és azt, hogy a Szabadkai Főkonzulátus az érintett hatóságokkal továbbra is folyamatosan tartja a kapcsolatot a baleset ügyében.

