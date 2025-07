Újabb tűzoltó életéért küzdenek: a viharban szerzett életveszélyes sérüléseket

A Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóság sofőrjét július 2-án érte súlyos baleset. Tamás Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, teste 60%-a megégett. Ekkor a lakosság segítségét kérte a tűzoltóság, hiszen munkatársuknak vérre volt szüksége. Most újabb tűzoltó életéért küzdenek, aki a viharkárok elhárításakor sérült meg súlyosan, már többször is meg kellett műteni – írja a vaol.hu.

Újabb tűzoltó életéért küzdenek, ezúttal a viharkárok elhárítása közben sérült meg egy kollégájuk

Fotó: Shutterstock

Újabb tűzoltó életéért küzdenek: gerince eltörött, tüdeje összeesett a balesetben

Hatalmas károkat okozott a váratlan vihar az országban a hét elején. A tűzoltóság nagy erőkkel dolgozott azon, hogy mielőbb elhárítsák a károkat, eközben ők is hatalmas veszélynek voltak kitéve. Egy 55 éves tűzoltó Budapesten dolgozott a III. kerületben, amikor egy faág hirtelen ráesett, ennek következtében szenvedett életveszélyes sérüléseket.

A karcagi tűzoltó gerince három helyen eltörött, tüdeje összeesett és többször is meg kellett műteni.

A sérült férfi azóta is kórházban van, neki is vérre van szüksége ahhoz, hogy fel tudjon épülni az életveszélyes sérüléseiből, ugyanis máig kritikus az állapota. Már most hatalmas az összefogás a megsegítésére, hiszen sokan aggódnak érte.