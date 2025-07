Ukrajnáról is tárgyalt von der Leyen Trumppal. Hogy mit, az titkos. Ezt Maros Sefcovic brüsszeli biztos vallotta be. Egy azonban egészen biztos, ezen a titkos záradékon is Amerika fog keresni, sokat keresni, mi európaiak pedig veszteni. Ukrajna és von der Leyen miatt. Von der Leyennek távoznia kell! Ursula, Ursula, auf Wiedersehen! – mondta Menczer Tamás legújabb videójában.

