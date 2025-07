Ungváry Krisztián kifogyott az ötletekből, a tiszás panelekkel zárta a vitát

A kárpátaljai Sebestyén József halálával kapcsolatos kérdés váltotta ki Ungváry Krisztián egyik legélesebb reakcióját az utóbbi időben. A történész, aki korábban aláírta azt a nyílt levelet, amely Ukrajna melletti szolidaritást fejezett ki, ezúttal nem írásban válaszolt, hanem saját podcastjében reagált a neki feltett kérdésre.

Ungváry Krisztián

Fotó: Youtube

A Magyar Nemzet arra volt kíváncsi, várható-e, hogy a történész és a levél többi aláírója kiáll a kényszersorozás során elhunyt Sebestyén József és a kárpátaljai magyar közösség mellett. Bár Ungváry Krisztián közvetlen választ nem küldött, műsorában felolvasta a kérdést, majd hosszan értelmezte azt – nem éppen barátságos hangnemben.

A történész szerint a kérdés is propagandisztikus jellegű, és azt állította: „hazudnak, még akkor is, ha kérdeznek.” A kiállás gesztusa nála mindössze tíz másodpercig tartott: kijelentette, hogy mindenki iránt szolidáris, akit ártatlanul bántalmaznak vagy meghurcolnak, de ezzel le is zárta az érdemi részt.

Ungváry Krisztián a sajtót is kritizálta: a Magyar Nemzetet pártpropagandalapnak nevezte, és példaként hozta fel, hogy a lap több cikket közölt a Tisza Párt kongresszusáról.

A kényszersorozás kifejezést is vitatta: szerinte Ukrajnában mozgósítás zajlik, nem pedig kényszersorozás – majd hozzátette, hogy valójában ez a kifejezés akkor állná meg a helyét, ha egy ország állampolgárait egy másik hatalomnak szolgáltatják ki, mint például a második világháborúban történt a magyarországi németekkel.

A műsor végére Ungváry Krisztián eljutott egy sokat hallott liberális érvelésig: szerinte Ukrajna nemcsak önmagáért, hanem Magyarországért is harcol, ezért minden ukrán katona minket is véd.

Végül egy ironikus megjegyzéssel zárta le a témát, a Tisza Párt szlogenjére utalva azt tanácsolta a kérdező újságírónak: „keressen másik állást, már csak 274 nap van hátra.”

Az interjút megtekintheti a Magyar Nemzet oldalán!