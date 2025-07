Mintha csak azért fizetnék – Az ipar után a mezőgazdaságot teszi tönkre Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen vagy egy rendkívül ostoba és közveszélyes pszichopata, vagy iszonyúan korrupt, aki kínai, amerikai és arab pénzekért cserébe aprólékos figyelemmel dolgozik Európa tönkretételén. Szerintem mind a kettő, de a pénz nagyobb szerepet játszik. Brüsszelben ugyanis több lobbista lakik életvitelszerűen, mint a lobbizás fővárosában, Washingtonban.

Ursula von der Leyen, Zelenszkij és Denisz Smihal. Fotó: STR / Ukrainian presidential press-ser

Ursula von der Leyen pszichopata vagy korrupt?

Ott vannak az arab országok képviselői, akik az iszlám fundamentalizmus iránt érzékenyítenek; ott vannak a nagy amerikai pénzalapok kijáróemberei, akik az aktuális befektetéseiknek (Ukrajna, dél-amerikai szója stb.) szeretnének intézni csillagászati hasznokat; ott vannak a kurtán-furtán meggazdagodott őrült milliárdosok aktivistái, hogy a gazdi perverzióinak intézzenek jogi védelmet és közpénzből folytatott népszerűsítő kampányt; ott vannak a kínai kommunista párt megbízottjai, akik abban érdekeltek, hogy Európa ne ipari központ, hanem turistalátványosság legyen, a bennszülöttek meg mindent a Temuról rendeljenek; és van az Európai Bizottság mögött a hatalmas adminisztráció, akik, ha már ennyien vannak, az egész kontinenst szeretnék a KGST mintájára mikromenedzselni, hogy melyik faluban hány kosarat fonhatnak egy évben.

Nem most kezdték Európa tönkretételét

Az olcsó energia levágása nem az orosz-ukrán háborúval kezdődött. Zajlottak kampányok Azerbajdzsán és a többi volt közép-ázsiai szovjet tagköztársaság ellen is korábban, mondván, ott nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, amiért nem ünneplik egész évben a szexuális kisebbségeket. De ez hosszú történet, a lényeg, hogy nem ma kezdték el kinyírni a kontinenst a kontinens vezetői. A kínaiak érdekében bevezetett klímacélok szintén a kínai autóiparnak kedveztek, lehet csodálkozni, hogy 10 misiből nem vesz olyan 80 milliós kocsit a polgár, ami máshol 6-ba kerül. De ez sem a fogalmazás tárgya…

Ursula von der Leyen és a korrupció régi ismerősök

Már német hadügyminiszterként is az volt az eldöntendő kérdés, hogy a hozzá nem értése a nagyobb baj, vagy a tárcáját uraló korrupció és nepotizmus. Mindenesetre vicces, hogy pont ő akar most háborúzni az oroszokkal, miközben minisztersége alatt gyakorlatilag megszűnt a német hadsereg hadseregnek lenni. Bizottsági elnökként meg emlékezetes teljesítményt nyújtott a vakcinabeszerzéseknél. Persze, nyilván akad, aki szerint több tízmilliárdos üzleteket SMS-ekben is lehet intézni, de azok a Bizottság fizetési listáján vannak. De ez még mindig csak a szereplők bemutatása, mint egy béna drámában…